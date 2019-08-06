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Эстония

Эстония отказалась признавать паспорта РФ, выданные жителям Донбасса

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 Марика Димитриади 
Эстония отказалась признавать паспорта РФ, выданные жителям Донбасса
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Эстония отказалась признавать российские паспорта, выданные жителям Луганской и Донецкой областей в упрощенном порядке. На сайте эстонского МИДа сообщается, что решение вступает в силу незамедлительно.

«Выдача паспортов в упрощенном порядке жителям восточной Украины – это еще одна попытка подорвать суверенитет Украины и расшатать и без того нестабильную ситуацию в сфере безопасности на востоке страны», — считает глава дипведомства Эстонии Урмас Рейнсалу, добавляя, что решение России противоречит духу Минских договоренностей.

«Я надеюсь, что другие страны-члены ЕС и международное сообщество в целом скоро примут такое же решение. Наш долг — активно поддерживать суверенитет и территориальную целостность Украины», — заявил Рейнсалу.

В июне в Евросовете заявили, что готовы рассмотреть вопрос о непризнании российских паспортов, которые получили жители Донбасса в последние месяцы.

Указ об упрощенной процедуре выдачи российских паспортов Владимир Путин подписал 24 апреля. Действие документа распространялось на жителей районов Донецкой и Луганской областей, подконтрольных сепаратистам. В середине июля были приняты поправки в закон, в соответствии с которыми получить гражданство РФ в упрощенном порядке теперь могут все жители этих двух регионов.

Ранее Эстония отказалась признавать российские паспорта, которые были выданы жителям Крыма и Севастополя после 18 марта 2014 года.