Болгария винит румынских туристов в заражении свиней

Поиски источника африканской чумы свиней в Болгарии грозят международным скандалом. Комментируя обнаружение очередного очага распространения болезни, премьер-министр Бойко Борисов заявил, что в заражении фермерских животных виноваты иностранцы.
МИД Румынии уже раскритиковал Бойко Борисова за это заявление. Бухарест удивлён и разочарован тем, как премьер-министр Болгарии отзывается о румынских туристах, которые вносят значительный вклад в ВВП его страны, — говорится в сообщении внешнеполитического ведомства. Официальный Бухарест обещает представить разъяснения государственной ветеринарной службы, опровергающие слова Борисова.