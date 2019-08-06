Болгария винит румынских туристов в заражении свиней

Я уверен, что румынские туристы принесли чуму. Они едят у дорог, они выбрасывают там остатки еды. Затем птицы и дикие свиньи приходят и съедают это, прежде, чем мы успеваем убрать мусор.57 тысяч автомобилей проезжают по шоссе «Фракия» каждый день. Мы ничего не можем сделать. Мы убираем и убираем, а люди богатеют и путешествуют.