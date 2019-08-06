Преступник пытался бежать из тюрьмы, прикинувшись дочерью

Бразильский преступник пытался бежать из тюрьмы в Рио-де-Жанейро, притворившись своей дочерью. Он надел парик, маску, лифчик и розовую майку с пончиками. Клаувину да Силва по прозвищу Коротышка осужден на 73 года за наркоторговлю. Он хотел бежать под видом дочери, которая пришла к нему в тот день. Сама девушка должна была покинуть учреждение позже.

По словам охранников, они заподозрили что-то неладное, потому что на выходе из тюрьмы Клаувину вел себя слишком странно и нервно. Его дочь обвинили в содействии побегу. Девушке грозит от полугода до 2 лет лишения свободы.

Полиция полагает, что у Клаувину были и другие сообщники. В частности, правоохранители подозревают, что парик, маску и одежду ему принесла некая беременная женщина.

«Престпуники часто просят бемененных женщин пронести какие-то запрещенные предметы, потому что мы не можем использовать для их досмотра рентгеновские сканеры», - объясняет замминистра по вопросам исполнения наказаний штата Рио-де-Жанейро Моисес Энрикес Маркес.

Клаудино да Сильва был одним из руководителей одной из самых влиятельных преступных группировок в Бразилии «Красная команда», контролирующей большую часть незаконного оборота наркотиков в Рио-де-Жанейро.