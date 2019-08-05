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Россия

МЧС России: площадь лесных пожаров сокращается

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 Мария Сашинская 
МЧС России: площадь лесных пожаров сокращается
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Лесные пожары в Сибири сокращаются, заявляют в МЧС России. По данным министерства, общая площадь действующих лесных пожаров в Иркутской и Красноярской областях сократилась на 1700 квадратных километров. На прошлой неделе к борьбе с лесными пожарами в Сибири и на Дальнем Востоке присоединились военные самолеты и вертолеты.

Андрей Персиянов, заместитель командира вертолетной эскадрильи

"Обстановка по-прежнему напряженная. Выполняем работы каждый день. В день выполняем более 40 сливов воды на очаги пожаров. Сегодня продолжаем работы, но не во всех районах, к сожалению, можно выполнить полеты, потому что очень большая задымленность в некоторых районах. Полеты в них небезопасны"

Сейчас в России действуют 470 очагов возгораний. По площади это сопоставимо с территорией Бельгии. Смог от пожаров уже несколько недель стоит в Иркутске и Красноярске, а в конце июля он дошел до Урала. Эксперты и природозащитные организации заявляют о серьезной экологической катастрофе.

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