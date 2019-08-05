МЧС России: площадь лесных пожаров сокращается

Лесные пожары в Сибири сокращаются, заявляют в МЧС России. По данным министерства, общая площадь действующих лесных пожаров в Иркутской и Красноярской областях сократилась на 1700 квадратных километров. На прошлой неделе к борьбе с лесными пожарами в Сибири и на Дальнем Востоке присоединились военные самолеты и вертолеты.

Андрей Персиянов, заместитель командира вертолетной эскадрильи

"Обстановка по-прежнему напряженная. Выполняем работы каждый день. В день выполняем более 40 сливов воды на очаги пожаров. Сегодня продолжаем работы, но не во всех районах, к сожалению, можно выполнить полеты, потому что очень большая задымленность в некоторых районах. Полеты в них небезопасны"

Сейчас в России действуют 470 очагов возгораний. По площади это сопоставимо с территорией Бельгии. Смог от пожаров уже несколько недель стоит в Иркутске и Красноярске, а в конце июля он дошел до Урала. Эксперты и природозащитные организации заявляют о серьезной экологической катастрофе.