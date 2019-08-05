Торговля людьми в Румынии

Зажжённые свечи, игрушки, записки и фотографии в центре Бухареста. Все это напоминает прохожим об Александре, 15-летней румынской школьнице, изнасилованной и убитой в городе Каракал на юге Румынии в конце июля.

Ещё неделю назад эта площадь выглядела многолюдной. Тысячи людей собрались здесь, чтобы выразить своё недовольство действиями властей, обвиняя румынских чиновников в халатности, коррупции и некомпетентности.

Ирина Илисей, активистка:

"Это не единственный трагический случай. Насилие в отношении женщин встречается достаточно часто, возможно, оно менее жестокое, чем в данном случае, но это происходит каждый день".

Об этом свидетельствуют и официальные данные румынской полиции. Только в прошлом году более 35 000 человек обратились в правоохранительные органы из-за домашнего насилия, а также насилия по гендерному признаку, что в среднем составляет почти 100 случаев в день.

Президент Клаус Йоханнис пообещал, что все виновные будут наказаны. В конце июля был уволен глава румынской полиции Иоан Буда, а премьер-министр страны Виорика Дэнчилэ заявила, что желает провести референдум, чтобы спросить у румынских граждан, стоит ли ужесточить наказания за убийства, изнасилования и педофилию.

Габриэль Гирнита, заместитель главы Европола в Румынии:

"Когда к власти приходит новый политический лидер, он назначает новых руководителей подведомственных учреждений, их цель - соблюдать конкретные интересы страны".

По официальным данным, в прошлом году около 4 000 детей в Румынии пропали без вести. 400 из них так и не были найдены. Полиция не исключает, что речь может идти о торговле людьми. Это одна из версий правоохранителей в расследовании убийства Александры.

Румыния входит в пятерку европейских стран, где количество жертв, пострадавших от незаконной торговли людьми, самое высокое. Из Румынии они попадают в Великобританию, Германию, Италию, Францию и Испанию.

Киприан Гитулеаса, представитель агентства по борьбе с торговлей людьми в Румынии:

"Это правда, что румынские граждане нуждаются в улучшении уровня жизни и условий труда. Но это не может быть причиной для незаконной торговли людьми.

Криминальные группировки именно так и появляются: когда, к примеру, есть огромный спрос на секс-услуги, и на этом можно заработать большие деньги".

Лоренти Колентинану, Euronews:

"Массовые протесты после убийства Александры заставляют правительство задуматься о реформировании пограничных служб, полиции и судебной системы. Но в стране, где уровень домашнего насилия ещё достаточно высок, трагическая смерть 15-летней школьницы может стать катализатором для перемен не только на государственном уровне, но также и в румынском обществе".