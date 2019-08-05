Россия: "США — могильщики ДРСМД"

Россия будет вынуждена приступить к разработке ракет средней и меньшей дальности, если будет уверена, что США начали производство таких вооружений. Об этом заявил Владимир Путин в ответ на односторонний выход США из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности.

В российском МИДе вину за ликвидацию ДРСМД полностью возложили на плечи Вашингтона. Замминистра иностранных дел РФ Сергей Рябков назвал США "могильщиками договора", отметив, что Москва сделала максимум возможного для спасения соглашения.

В условиях новых угроз, генерируемых США, мы, разумеется, будем принимать исчерпывающие меры по обеспечению собственной безопасности. При этом, как было объявлено президентом РФ Владимиром Путиным 2 февраля наша страна не станет размещать наземные ракеты средней и меньшей дальности в Европе или других регионах, пока там не появятся американские вооружения данного класса Сергей Рябков замминистра иностранных дел РФ

ДРСМД был подписан между США и СССР в 1987 году. Обе стороны уничтожили более 2500 ракетных комплексов наземного базирования дальностью от 500 до 5500 км .)средней (от 1000 до 5500 км) и малой (от 500 до 1000 км) дальности). Но в последние годы Москва и Вашингтон неоднократно грозились выйти из Договора из-за обвинений друг друга в разработке новых крылатых ракет, запрещенных соглашением. В октябре прошлого года американский президент Дональд Трамп заявил о выходе страны из ДРСМД. В феврале США приостановили свое участие в нем. 2 августа после официального выхода США из договора, его действие было прекращено.