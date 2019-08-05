Россия: "США — могильщики ДРСМД"

Россия будет вынуждена приступить к разработке ракет средней и меньшей дальности, если будет уверена, что США начали производство таких вооружений. Об этом заявил Владимир Путин в ответ на односторонний выход США из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности.
В российском МИДе вину за ликвидацию ДРСМД полностью возложили на плечи Вашингтона. Замминистра иностранных дел РФ Сергей Рябков назвал США "могильщиками договора", отметив, что Москва сделала максимум возможного для спасения соглашения.
ДРСМД был подписан между США и СССР в 1987 году. Обе стороны уничтожили более 2500 ракетных комплексов наземного базирования дальностью от 500 до 5500 км .)средней (от 1000 до 5500 км) и малой (от 500 до 1000 км) дальности). Но в последние годы Москва и Вашингтон неоднократно грозились выйти из Договора из-за обвинений друг друга в разработке новых крылатых ракет, запрещенных соглашением. В октябре прошлого года американский президент Дональд Трамп заявил о выходе страны из ДРСМД. В феврале США приостановили свое участие в нем. 2 августа после официального выхода США из договора, его действие было прекращено.