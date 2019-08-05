Эль-Пасо: трагедия одной семьи

Она спасла жизнь своего ребенка ценой собственной. 25-летняя Джордан Анчондо стала одной из жертв стрельбы в Эль-Пасо. Джордан вместе с мужем и двухмесячным сыном пришли в супермаркет, чтобы закупить школьные товары. Перед этим оставив свою пятилетнюю дочь в рекреационной комнате, чем в итоге спасли ей жизнь. От полученных ранений мать троих детей скончалась в больнице. Ее муж находился в списке пропавших без вести, но вскоре и его смерть была подтверждена.
Теперь трое маленьких детей, ставших сиротами в одночасье, останутся на попечение родителей Джордан и ее младшей сестры, которая до сих пор не может прийти в себя после трагедии.
19-летняя Лета Джамровски говорит, что без раздумий отдала бы свою жизнь, чтобы вернуть любимую старшую сестру.
Несмотря на потерю мать жертвы готова простить убийцу ее дочери.
Спасенный родителями маленький Пол находится в больнице. В попытке защитить ребенка его смертельно раненная мать упала на него. В результате чего у ребенка переломаны несколько костей.