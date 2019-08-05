Эль-Пасо: трагедия одной семьи

Она спасла жизнь своего ребенка ценой собственной. 25-летняя Джордан Анчондо стала одной из жертв стрельбы в Эль-Пасо. Джордан вместе с мужем и двухмесячным сыном пришли в супермаркет, чтобы закупить школьные товары. Перед этим оставив свою пятилетнюю дочь в рекреационной комнате, чем в итоге спасли ей жизнь. От полученных ранений мать троих детей скончалась в больнице. Ее муж находился в списке пропавших без вести, но вскоре и его смерть была подтверждена.

Теперь трое маленьких детей, ставших сиротами в одночасье, останутся на попечение родителей Джордан и ее младшей сестры, которая до сих пор не может прийти в себя после трагедии.

19-летняя Лета Джамровски говорит, что без раздумий отдала бы свою жизнь, чтобы вернуть любимую старшую сестру.

Мне так не хватает ее. Я бы отдала свою жизнь взамен. У нее было трое малышей, которых нужно было поднимать. В любой момент я готова отдать свою жизнь, чтобы вернуть ее Лета Джамровски сестра жертвы стрельбы в Эль-Пасо

Несмотря на потерю мать жертвы готова простить убийцу ее дочери.

Иисус говорил, что мы должны прощать. Прощать тех, кто поступает с нами плохо. Сердцем я прощаю его. Мне жалко его родителей, они тоже потеряли ребенка Мисти Джамровски мать жертвы стрельбы в Эль-Пасо

Спасенный родителями маленький Пол находится в больнице. В попытке защитить ребенка его смертельно раненная мать упала на него. В результате чего у ребенка переломаны несколько костей.