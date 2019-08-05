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Первый чемпионат по скоростному спуску на роликовых коньках

В подмосковном парке Патриот прошёл первый чемпионат по скоростному спуску на роликовых коньках. Его участники на скорость преодолевали 500-метровую трассу с поворотами, трамплинами и подъёмами. Российские спортсмены завоевали больше всего медалей. Среди мужчин лучшими стали Дмитрий Мурлычкин, Марко Даллаго из Австрии (бывший чемпион по ледовому спуску на коньках) и швейцарец Джим де Паоли. Среди женщин все призовые места достались россиянкам: Виктории Сенотрусовой, Екатерине Вороновой и Александре Стабровой.

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