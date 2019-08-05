Гонки на газонокосилках длились 12 часов

48 команд приняли участие в гонках на газонокосилках – ежегодных 12-часовых международных состязаниях, прошедших в Западном Суссексе, Англия. Из-за продолжительности соревнований они частично проходят в тёмное время суток, что значительно усложняет задачу спортсменов. Несмотря на многочисленные поломки, большинство гонщиков на своих газонокосилках пришли к финишу. Победителем стала команда Best Western из Уэст-Мидлендс, Англия. В следующий раз соревнования пройдут в августе 2020 года.