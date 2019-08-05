Первая за полвека забастовка

В Гонконге в понедельник — всеобщая забастовка. Местные СМИ называют её первой более чем за полвека. Утро началось с того, что активисты блокировали поезда метро. В городе перекрыты дороги, в аэропорту отменены около 200 рейсов. Протестующие перегородили тоннели, нарушили движение поездов и автобусов. По их словам, в забастовке могут принять участие полмиллиона человек.

Гонконг переживает тяжелейший политический кризис со времён вхождения в состав Китая. Уже больше двух месяцев не прекращаются протесты, перерастающие в беспорядки и погромы. Их причиной стал проект поправок к закону об экстрадиции, который позволил бы выдавать Пекину подозреваемых в совершении преступлений. Манифестации не прекратились и после того, как было объявлено об отмене реформы. Теперь звучат призывы к смене власти и к расследованию случаев полицейского насилия в отношении манифестантов.

Глава специального административного района Кэрри Лам заявила в понедельник, что в Гонконге складывается очень опасная ситуация. Центральные власти в Пекине пока не вмешиваются в происходящее, но заявляют о недопустимости беспорядков.