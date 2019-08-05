Слезоточивый газ и всеобщая забастовка

В Гонконге полиция вновь применяет слезоточивый газ для разгона массовых манифестаций. В специальном административном районе в понедельник проходит всеобщая забастовка. Её организаторы заявляют, что могут вывести на улицы полмиллиона человек. Местные СМИ называют её первой более чем за полвека.

Гонконг переживает тяжелейший политический кризис со времён вхождения в состав Китая. Уже больше двух месяцев не прекращаются протесты, перерастающие в беспорядки и погромы. Их причиной стал проект поправок к закону об экстрадиции, который позволил бы выдавать Пекину подозреваемых в совершении преступлений. Манифестации не прекратились и после того, как было объявлено об отмене реформы. Теперь звучат призывы к смене власти и к расследованию случаев полицейского насилия в отношении манифестантов.

Утро началось с того, что активисты блокировали поезда метро. В городе перекрыты дороги, в международном аэропорту отменены более 200 рейсов. Протестующие перегородили тоннели, нарушили движение поездов и автобусов.