Стрельба в США: справиться с бедой

Американцы потрясены произошедшими в стране за сутки двумя массовыми убийствами. Снова звучат призывы усилить контроль за продажей оружия. В торговом центре Эль-Пасо в штате Техас в результате стрельбы погибли 20 человек. 26 получили ранения. Подозреваемый в нападении задержан. В полиции заявили, что дело будет рассматриваться как преступление на почве ненависти. Эль-Пасо расположен всего в нескольких километрах от границы США и Мексики. Губернатор Техаса Грег Эбботт назвал этот день одним из самых трагических в истории штата.

Грег Эбботт, губернатор Техаса: "Будучи здесь мы хотим четко сказать: мы все объединимся, чтобы поддержать здешних жителей. Мы едины в наших усилиях сделать все возможное для Техаса и местной общины, чтобы помочь семьям жертв и пострадавшим справиться с бедой". Губернатор также поблагодарил сотрудников правоохранительных органов, которые обезоружили и задержали нападавшего.

Президент США Дональд Трамп выразил соболезнование в связи со случившимся. "Да благословит Бог жителей Эль-Пасо и Дейтона" - написал Трамп на своей странице в Twitter.

Именно в городе Дейтон, штат Огайо в тот же день было совершено второе нападение. Погибли девять человек. Более двадцати пострадали. Сотрудники полиции застрелили злоумышленника.

Говорит свидетель произошедшего: "Все это показывает, что жизнь может измениться в мгновенье ока. Мы веселились, ничего не ожидали. Мы не были к такому готовы. Понимаете, оружия здесь не должно было быть. Это страшно. У меня дети. Я просто хочу возвращаться домой. Но я бы мог и не попасть туда, только из-за того, что пытался хорошо время провести. Это страшно".

В воскресенье президент Дональд Трамп распорядился приспустить флаги над Белым домом, американскими правительственными зданиями в стране и за рубежом в память о жертвах стрельбы в Техасе и Огайо.