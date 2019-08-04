США разместят новые ракеты в Азии

США хотят разместить в Азии разместить ракеты наземного базирования средней дальности. Об этом заявил глава Пентагона Марк Эспер во время рабочей поездки в Австралию.

По словам Эспера, такой шаг продиктован стремлением США обезопасить индо-тихоокеанский регион перед лицом потенциальной угрозы со стороны Китая. Где именно могут быть размещены новые американские ракеты дальностью от 500 до 5500 километров глава Пентагона не уточнил.

Ранее США не имели такой возможности, поскольку развертывание ракет средней дальности было запрещено в соответствии с ДРСМД. Однако 2 августа Вашингтон объявил о выходе из этого соглашения, которое таким образом прекратило свое действие.

"Пришло время освободиться от соглашения и получить возможность преследовать собственные интересы, и наши союзники по НАТО разделяют эту точку зрения", - заявил Эспер.

Он отказался вдаваться в подробности и сообщать, где или когда могут быть развернуты ракеты, однако глава Пентагона высказал надежду, что размещение начнется в течение ближайших месяцев.

Договор о ракетах средней и меньшей дальности между Россией и США официально перестал действовать 2 августа: стороны обвиняли друг друга в нарушении соглашения. После разрыва ДРСМД Пентагон анонсировал разработку новых неядерных ракет. Президент Дональд Трамп говорил, что обсуждал с Россией и Китаем новое соглашение по ядерному оружию.