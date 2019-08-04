Евроньюс более недоступен в Internet Explorer. Этот браузер не обновляется компанией Microsoft и не поддерживает последние технические параметры. Мы рекомендуем использовать другие браузеры, такие как Edge, Safari, Google Chrome или Mozilla Firefox.

Latest Live Coverage

Live - Tv

Euronews live

Live Broadcast

Watch Euronews live stream

Срочная новость

Иран

Иран задержал ещё один танкер

 Комментарии
 Лев Удольский 
Иран задержал ещё один танкер
Euronews logo
Размер текста Aa Aa

Иран задержал в Персидском заливе нефтяной танкер, который, как утверждается, перевозил контрабандное топливо. По данным СМИ, танкер принадлежит Ираку. Груз был конфискован, а экипаж из семи человек – задержан. Инцидент произошёл четыре дня назад у острова Фарси, вблизи порта Бушир, куда и было доставлено судно. После того, как Великобритания задержала в Гибралтаре иранский танкер, Иран предпринял ответные действия, что привело к серьёзному росту напряжённости в регионе. США призвали к созданию вооружённой коалиции для обеспечения здесь безопасности судоходства, но это предложение на нашло отклика у стран ЕС. Австралия также отреагировала сдержанно, заявив, что намерена руководствоваться собственными интересами. Госсекретарь США Майк Помпео заявил в связи с этим:

– Сейчас между всеми странами ведётся множество переговоров. Также, как и Австралия, все очень серьёзно относятся к нашему запросу. Они понимают, что их грузы следуют через этот регион, что происходящее имеет значение для их собственной экономики, и поэтому обеспечение сдерживания в проливе крайне важно и для их граждан, и для самих стран.

Двумя неделями раньше Иран захватил в Ормузском проливе танкер Stena Impero, шедший под британским флагом, обвинив его в столкновении с рыболовецким судном. Кроме того, было задержано судно Riah, шедшее под флагом Панамы, и также обвинённое в перевозке контрабанды.