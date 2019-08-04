Мигранты: куда ж им плыть?

На Мальту высадились 40 мигрантов с судна «Алан Курди», принадлежащего немецкой неправительственной организации Sea Watch. Все эти люди были спасены в среду в Средиземном море. НПО отказалась возвращать их в Ливию, аргументируя своё решение тем, что там «небезопасно».

Информацию об их прибытии подтвердил в своём твитере премьер-министр страны: «По просьбе Германии Мальта разрешит 40 мигрантам с немецкого судна переправиться в порт. Еврокомиссия обеспечит их распределение по странам ЕС. Никто из мигрантов не останется на Мальте».

Между тем более 120 мигрантов по-прежнему находятся на борту другого судна, Open Arms, принадлежащего испанской НПО. Люди были спасены в ходе двух отдельных операций, причём одна из лодок уже наполнялась водой в тот момент, когда подошло спасательное судно. Сообщается, что пустившиеся в плавание мигранты подвергались в Ливии насилию. После отказа Италии принять их, о готовности пустить их в Испанию заявила вице-председатель правительства Валенсии Моника Ольтра: «Мы гостеприимный и открытый город, с этическими и гуманитарными обязательствами в отношении людей, которые рискуют жизнью, спасаясь от террора».

Днём ранее 29 мигрантов высадились в Лампедузе, куда доплыли на небольшом судне самостоятельно. Местные жители накормили их, после чего людей разместили в специальном центре возле порта. С начала года по Средиземному морю в Европу прибыли около 36 тысяч мигрантов.