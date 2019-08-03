За границу - без разрешения

Женщины Саудовской Аравии стали еще немного свободней.
Отныне те, кому уже исполнился 21 год, могут самостоятельно сделать загранпаспорт и выехать за пределы королевства - без разрешения мужа, отца или брата, их мужчин-опекунов.
В то же время, как отмечают активисты, сегодня в стране традиции зачастую ценятся выше законов. Тем более, что новшества приходятся по нраву далеко не всем.
"У этого решения есть как плюсы, так и минусы. У женщин старше 30 лет проблем не будет. А вот у тех, кому нет и 25, у совсем еще девочек, могут возникнуть трудности. Ведь если они, скажем, поругаются с матерью или отцом, то смогут легко и просто собраться и отправиться в аэропорт. Никто не сможет им этого запретить", - говорит житель Эр-Рияда.
Согласно новому закону, теперь все граждане страны имеют право на работу - вне зависимости от пола, а опекуном для несовершеннолетних может быть не только мужчина.
Женищам также позволили оформлять свидетельства о рождении, браке и разводе. Правда, выйти замуж или начать жить самостоятельно без разрешения у них пока так и не получится.