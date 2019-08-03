Смена власти в Пуэрто-Рико

Громкий коррупционный скандал привел к смене власти в Пуэрто-Рико. Новым губернатором назначен Педро Пьерлуиси, который ранее занимал пост госсекретаря. Это известие вызвало ликование в столице Пуэрто-Рико, где на протяжении последних недель не стихали протесты.

Согласно местному политическому устройству, проистекающему из ассоциированного статуса Пуэрто-Рико с США, новый губернатор теперь должен быть одобрен американским конгрессом. Как ожидается, голосование состоится на следующей неделе.

Политический кризис в Пуэрто-Рико был спровоцирован чередой коррупционных скандалов. Сначала в прессу просочились данные, что высокопоставленные чиновники брали взятки с предпринимателей за право участововать в тенедерах по госзаказам.

В результате шесть человек, в том числе один из министров, были арестованы. Но лидеры оппозиции потребовали отставки самого губернатора, который по их утверждениям, не мог не знать о коррупционных схемах в правительстве. Накалу страстей способствовала в целом весьма плачевная экономическая ситуация в Пуэрто-Рико, где за чертой бедности почти половина населения.