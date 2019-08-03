Италия: аресты после трагедии в клубе

В Италии арестованы семь человек в рамках расследования дела о давке и гибели людей в ночном клубе. Шестерым мужчинам в возрасте от 19 до 22 лет предъявлены обвинения в непредумышленном убийстве. Трагедия разыгралась восьмого декабря прошлого года в Коринальдо, провинция Анкона.

Как выяснило следствие, взятые под стражу молодые люди, были частью группировки, занимавшейся кражами во время культурных мероприятий и дискотек в центральной и северной Италии. Перед концертом в Коринальдо, чтобы скрыться после кражи, парни распылили перцовый газ. Это вызвало панику и привело к давке. Погибли пять подростков и женщина 39-ти лет, которая пришла в клуб со своей дочерью. Двести человек пострадали. По данным правоохранительных органов, в клубе находились порядка 1400 посетителей. При этом вместимость заведения - 900 человек.

По этому громкому делу проходят 18 подозреваемых. В их числе владельцы клуба, охранники и местные чиновники, отвечавшие за безопасность увеселительных мероприятий.