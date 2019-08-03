Акции протеста в Москве: онлайн-трансляция

Уже четвертую субботу подряд москвичи по призыву оппозиции выходят на акциию в поддержку независимых кандидатов в Мосгордуму. В прошлые выходные полиция задержала более 1300 человек. Что в этот раз будет происходить на улицах Москвы - следите в нашей онлайн-трансляции.
- Начало акции, которую организаторы назвали "Прогулка по бульварам", запланировано на 14:00.
- Либертарианская партия от лица независимых кандидатов попыталась согласовать акцию с мэрией. Власти предложили провести ее на проспекте академика Сахарова, но оппозицию этот вариант не устроил. По словам лидера Либертарианской партии Сергея Бойко, мэрия пытается превратить проспект академика Сахарова в гетто для оппозиции.
- В мэрии заявили, что Либертарианская партия готовит провокацию.
- В субботу столичные власти решили организовать фестиваль "Шашлык live", но несколько заявленных участников даже не знали о том, что их позвали на это меропримятие, а лидер группы "Несчастный случай" Алексей Кортнев отказался от участия в фестивале по "этическим причинам".