НПО просят принять мигрантов

Кто примет 200 спасенных в Средиземном море нелегальных мигрантов? Вопрос по прежнему остается открытым. Судно испанской неправительственной организации Open Arms находится у берегов острова Лампедуза. На борту - 124 пассажира. Италия принять беженцев отказалась. Медицинская помощь была оказана беременной женщине, у которой вот-вот должны были начаться роды.

Еще один корабль (неправительственной организации Sea-Eye) ждет сигнала от мальтийских властей.

"Алан Курди" - в двадцати милях от Мальты. Судну запретили заходить в итальянские территориальные воды. Господин премьер-министр, пожалуйста, поспособствуйте благоприятному решению в отношении сорока спасенных мигрантов, говорится в обращении Sea-Eye.

Пассажиры на "Алане Курди", а многие из них попали в Европу из Ливии, говорят, что предпочли бы утонуть, чем вернуться обратно. Люди боятся оказаться в центрах по содержанию мигрантов, особенно после того, как один из них подвергся авианалету. В Триполи заявили, что в Мисрате, Хомсе и Таджуре пункты приема мигрантов будут закрыты. Это, опасаются наблюдатели, приведет к тому, что оставшиеся центры будут переполнены беженцами и многие мигранты могут оказаться в руках торговцев людьми.