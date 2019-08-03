Приют для цирковых животных

Львы, медведи, волки - когда в Румынии запретили цирковые номера с животными, то встал вопрос, что с ними делать и, главное, куда девать. В самой Румынии достаточного количества зверинцев с подходящими условиями просто не оказалось. Тогда на помощь пришла соседняя Венгрия, а точнее - власти небольшого города Верешедьхаз неподалеку от Будапешта.

Именно здесь располагается специальная форма для диких животных. Правда, изначально она была рассчитана только на медведей. Но руководство фермы это не остановило, было принято решение построить специальные вольеры для львов причем всего за месяц.

Мы постарались создать условия, максимально приближенные к естественной среде обитания этих животных, то есть к саванне. Завезли специальную землю, песок. Создали условия, чтобы львы могли спокойно отдыхать, а также играть. Ведь здесь будут не только большие кошки, но и двое шестимесячных детенышей. Аттила Йожеф Надь представитель местного муниципалитета

Также сотрудникам зверинца пришлось задуматься о пропитании для львов, рацион которых серьезно отличается от того, которым довольствуются другие местные обитатели.

Теперь у нас есть все необходимое - и для волков, и для медведей, ну и для львов тоже. Ведь им требуется свежее мясо! Балинт Кули Bearfarm

Вот эти два малыша рискуют стать настоящими звездами зверинца. Им дали имена Нара и Нолан. Полугодовалые брат и сестра сейчас находятся под пристальным наблюдением ветеринаров, которые делают все возможное, чтобы львята чувствовали себя как можно комфортнее.

"Через несколько недель Нара и Нолан смогут присоединиться к своим старшим собратьям. Но пока им необходимо пройти адаптационный период после ряда сделанных им прививок", - Даниэль Божик, Euronews.