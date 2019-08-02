Любовь Соболь: "Если протесты продолжатся, политические репрессии усилятся"

Пресненский суд Москвы арестовал до конца сентября четырех фигурантов дела о массовых беспорядках 27 июля в центре Москвы. Как заявил накануне Следственный комитет, ему удалось в ходе предварительного расследования получить доказательства причастности к "применению насилия в отношении представителей власти" и "участии в массовых беспорядках" 10 человек.

В эксклюзивном интервью Euronews Любовь Соболь - незарегистрированный кандидат на выборах в Мосгордуму, которая уже 20 дней держит голодовку протеста, прокомментировала последние события.

Любовь Соболь: Я считаю, что эти два уголовных дела абсолютно сфабрикованы и политически мотивированы. Они сделаны для того, чтобы запугать людей. Чтобы они больше не выходили на улицу и не отстаивали свои права. Алексей Миняйло - один из активных волонтеров в моем штабе, он вместе со мной держал голодовку и продолжает держать ее до сих пор. И сейчас он проходит уже в статусе подозреваемого. Я считаю, что давление на него является давлением в том числе на меня, как одного из лидеров данного протеста.

Любовь Соболь: Этот политический кризис серьезней, чем был во время Болотной. Потому что тогда сажали рядовых активистов, но сейчас дана команда возбудить уголовные дела именно на лидеров оппозиции. Все, кроме Навального и Ройзмана, все остальные лидеры политической оппозиции России сейчас проходят по уголовному делу. Во время Болотной такого не было...

Любовь Соболь: У меня нет никаких сомнений, что они могут принять политическое решение и посадить нас как лидеров данного протеста. Я считаю, что сейчас это было предупреждением (в том числе отравление Навального), но если протесты будут продолжаться, они могут усилить политические репрессии. Сейчас эти выборы в Городскую думу стали такой точкой, где проявился серьезный политический кризис: он выражается в том, что Владимир Путин, администрация президента, они не понимают, что страна изменилась и люди тоже, что люди хотят своего политического представительства, что невозможно сохранять большинство Единой России ни в государственной, ни в городской Думе. Что люди не готовы за них голосовать. Люди хотят видеть других депутатов, которые бы отстаивали их права".

В минувший вторник мэр Москвы Cергей Собянин назвал события 27 июля «заранее спланированными массовыми беспорядками», заявив, что "организаторы призывали штурмовать мэрию", а те, кто вышли на улицы, "просто вынудили полицию применять силу".