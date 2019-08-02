Борьба с огнем: первые результаты

Скорость распространения пожаров в Якутии, Иркутской области и Красноярском крае сократилась в пять раз. Об этом заявляют в пресс-службе МЧС России.

За последние сутки пожарным удалось ликвидировать 19 очагов возгорания. Справиться с огнем на территории свыше 90 тысяч гектаров удалось силам военной авиации. Самолеты и вертолеты сбросили на горящие леса более 1000 тонн воды.

Между тем, по данным "Авиалесоохраны", огнем все еще охвачены 3 млн гектаров леса.

И дальше будет только хуже, уверены специалисты. Ежегодно Росгидромет наблюдает более ста опасных природных явлений, которые оказывают влияние на экономику страны. Почти в три раза больше, чем еще тридцать лет назад. Всему виной - климатические изменения.