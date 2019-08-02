ЕС: "Диалог с Зарифом будет продолжен"

Евросоюз продолжит диалог с главой иранского внешнеполитического ведомства Джавадом Зарифом, несмотря на наложенные на того санкции США. Об этом заявил Брюссель. Высокопоставленный европейский дипломат отметил, что ЕС сожалеет о таком решении Вашингтона.

До этого США заявили, что "Зариф - это лицо иранского режима для международного сообщества; министр стоит во главе распространения пропаганды и дезинформации в поддержку ядерной программы Тегерана".

Президент Ирана Хасан Рухани сообщил, что "в настоящий момент ведутся переговоры с рядом государств, мы выдвигаем предложения, обсуждаем точки соприкосновения в решении проблем. Стоит отметить, что сделанные нам предложения не сбалансированы, мы не можем их принять. Из этой конфронтации, вне всяких сомнений, мы выйдем победителями. Это не значит, что ситуация разрешится немедленно, но то, что она рано или поздно разрешится, для нас очевидно".

Входные ворота залива - Ормузский пролив - на протяжении последних недель становился ареной напряженности, поскольку Иран дважды предпринимал попытку задержать танкеры, ходившие под британским флагом.

Ситуация в Персидском заливе вызывает озабоченность и в ООН.

Генеральный секретарь организации Антониу Гутерреш призвал все стороны к сдержанности: "Я хотел бь еще раз подчеркнуть необходимость уважать принципы свободы судоходства в Ормузском проливе, заложенные в международных соглашениях, необходимо помнить, что в данном случае наилучшей стратегией поведения для всех сторон будет максимальная сдержанность, как в словах, так и в действиях.Нужно помнить, что от этого судоходного маршрута зависит глобальная экономика".

Тем временем Москва возложила ответственность за обострение на США.

На брифинге для прессы об этом сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова: " У нас возникает ощущение, что Вашингтон просто ищет предлог, чтобы еще больше накалить ситуацию, продолжая использовать свою агрессивную риторику в отношении Ирана".

31-го июля стало известно, что корпорация "Бритиш Петролеум" приняла решение больше не отправлять свои нефтеналивные суда, ходящие под британским флагом, через Ормузский пролив.