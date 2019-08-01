Теперь в видеоигры можно играть с помощью "силы мысли"

Швейцарские ученые разработали технологию, которая позволяет людям с серьезными нарушениями двигательных функций играть в видеоигры, используя «силу мысли».

По словам создателей игры, с помощью этой технологии можно будет создать систему, контролирующую инвалидную коляску сигналами мозга.

На данный момент программу «Водитель мозга» (Brain Driver) пробуют люди, страдающие параличом.

Сэмюэль Кунц парализован после несчастного случая. В игре он управляет гоночной машиной, представляя, куда она должна поехать. Когда Сэмюэль концентрируется на своей левой руке, машина поворачивает налево и наоборот. Если водитель думает об обеих руках одновременно, автомобиль едет прямо.

По словам мужчины, такое вождение требует практики и усилий. «Я должен сосредоточиться, ведь между моим мозгом и руками больше нет связи. В голове я пытаюсь подвигать пальцами, но это сложно», - сказал он.

Машина управляется нейроимпульсами, передаваемыми на компьютер с помощью электродов, прикрепленных к голове пользователя.

«Эти электроды подключаются к усилителю, а затем к компьютеру и нашим алгоритмам, - рассказывает профессор Швейцарской высшей технической школы Цюриха Реа Ленер. - Затем алгоритмы вычисляют сигнал мозга и посылают команды в игру».

Сложность заключается в том, что импульсы головного мозга очень слабы по сравнению с мышечной активностью. Ко всему прочему, мозг защищен черепной коробкой. «Нам нужно убедиться, что мы не берем в расчет мышечную активность, чтобы остался только сигнал мозга» - продолжила она.

В будущем ученые надеются научиться внедрять неинвазивные датчики и электроды в сам мозг.