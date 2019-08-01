Поляки все еще рассчитывают на репарации

Полемика по поводу выплаты Германией Польше репараций за ущерб, нанесённый во время Второй мировой войны продолжается, несмотря на то, что Берлин ранее назвал этот вопрос закрытым. В день 75-й годовщины Варшавского восстания на памятной церемонии в музее, на которой присутствовал министр иностранных дел Германии, его польский коллега Яцек Чапутович заявил, что у поляков осталось "чувство несправедливости".

Яцек Чапутович, глава МИД Польши: "Вред, нанесенный Польше и полякам не был возмещен преступниками, которые это сделали. Поляки сами, своими силами и трудом восстановили разрушенную столицу. Этот факт - яркая иллюстрация более широкой проблемы, которая мешает нам, полякам, считать вопрос репараций закрытым".

Глава немецкого МИДа, со своей стороны, принес извинения польскому народу за преступления, совершенные немцами во время войны.

Хайко Маас, глава МИД Германии: "Ответственность Германии распространяется не только на Варшаву. В других частях страны также были снесены города, а целые деревни были стерты с лица земли. Население изгонялось, чтобы создать так называемое жизненное пространство для немцев".

Варшавское восстание 1944 года, организованное командованием Армии Крайовой и представительством польского правительства в изгнании, в военном отношении было направлено против немцев, а в политическом - против Советского Союза. Его целью было освобождение города до фактического занятия Красной Армией, чтобы подчеркнуть независимость Польши и привести к власти правительство в изгнании. В ходе противостояния и после подавления восстания немецкие войска сровняли с землей около половины зданий города.