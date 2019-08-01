Иранский министр попал под американские санкции

Американская администрация ввела санкции в отношении главы внешнеполитического ведомства Ирана. Как было заявлено, "Зариф - лицо режима для международного сообщества,он стоит во главе распространения дезинформации в поддержку ядерной программы".

Включение в санкционные списки Вашингтона - это заморозка активов в США и запрет иметь любые бизнес-отношения с Джавадом Зарифом.

Зариф ответил, воспользовавшись "Твиттером", что на его жизнь этот шаг "не повлияет никак", поскольку, по его словам, у него "нет собственности или каких-либо интересов за пределами страны".

Именно Зарифа называют главным архитектором "ядерной сделки" со стороны Ирана, когда в обмен на смягчение санкций со стороны ЕС, США и ряда других стран Иран пообещал остановить военные разработки в своей ядерной программе.

США вышли из этого соглашения в мае прошлого года, назвав его "ужасающим", и спустя еще два месяца вновь ввели санкции против Тегерана.