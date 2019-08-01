Массовое увольнение пилотов в Ryanair

Авиакомпания Ryanair существенно сократит штат сотрудников. Под увольнение попадут по меньшей мере 500 пилотов и 400 бортпроводников. Об этом сообщил глава компании Майкл О'Лири. При этом ранее на этой неделе авиакомпания опубликовала отчет, согласно которому во втором квартале этого года прибыль авиаперевозчика снизилась на 21%.

"С начала 2019 года увольнения в компании не производились, поэтому у нас сложился избыток пилотов и бортпроводников. К этому необходимо также добавить и другие проблемы: все более реальную перспективу "брексита" без сделки с ЕС в ближайшие 12 недель. Мы не можем не принимать в расчет подобные факторы, которые с большой долей вероятности нанесут ущерб нашему бизнесу, особенно в Великобритании и Ирландии", - заявил О'Лири в видеообращении к сотрудникам.

Впрочем, "брексит" - проблема будущего, пусть и весьма близкого. Значительное снижение прибыли Ryanair во втором квартале объясняется иными причинами. Из-за высокой конкуренции на 6% стал меньше средний тариф авиабилетов.

Кроме того, Ryanair в своё время заказала более сотни самолётов Boeing 737 MAX, полёты которых сейчас остановлены из-за двух катастроф. Задержки с поставками подрывают планы ирландской компании по увеличению пассажирооборота.

Пока Ryanair крупнейшая бюджетная авиакомпания Европы, которая обслуживает более 1,1 тысячи направлений между в трех десятках европейских стран. Но на фоне негативных показателей для сотрудников авиаперевозчика наступают не лучшие время. Сам Майкл О'Лири решил в два раза урезать себе зарплату и бонусы. Правда, ему увольнение не грозит.