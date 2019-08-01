Против волонтера Любови Соболь возбудили уголовное дело

Против волонтера незарегистрированного кандидата в депутаты Мосгордумы Алексея Миняйло возбудили уголовное дело о массовых беспорядках. В ночь на четверг в квартире, где остановился Миняйло, прошел обыск, затем его увезли на допрос в Следственный комитет.

"На взгляд следователей Алексей и организатор, и участник массовых беспорядков, - сказал представитель волонтера Валентин Карелин. - Первая часть 212 статьи УК (в которой обвиняют Миняйло - прим.) - особо тяжкое преступление и предполагает от 8 до 12 лет лишения свободы".

У меня обыск. На квартире, где я оставался. Сейчас повезут в СК. Publiée par Alexey Minyaylo sur Mercredi 31 juillet 2019

Карелин считает, что обвинения следствия политически мотивированы. По словам защитника, Миняйло занимался сбором подписей в поддержку Любови Соболь, а после отказа в регистрации, помогал обжаловать решение Мосгоризбиркома и участвовал в организации мирных акций протеста.

"Они (волонтеры Соболь) просто привлекали внимание к происходящему, на их взгляд, произволу. - сказал он. - Никаких действий по совершению погромов, приставанию к гражданам, порче имущества - ничего этого не было".

В Москве продолжаются обыски и задержания оппозиционных активистов. Ранее в четверг задержали координатора московского штаба Навального Олега Степанова за "повторное нарушение правил проведения митинга".

Несанкционированный митинг в поддержку независимых кандидатов, которым отказали в регистрации на выборы в Мосгордуму, прошел в субботу 27 июля. По официальным данным, во время акции были задержаны более тысячи человек, возбуждено несколько уголовных дел за участие в массовых беспорядках.

В ходе противостояния с правоохранительными органами пострадали более 70 протестующих. Верховный комиссар ООН по правам человека выразил озабоченность и призвал Россию обеспечить право граждан на собрания.

В свою очередь, Росгвардия сообщила о нескольких пострадавших сотрудниках. В городской администрации полагают, что действия правоохранителей были связаны с тем, что демонстранты планировали штурмовать мэрию. После акции мэр Москвы Сергей Собянин поблагодарил полицейских за силовой разгон.