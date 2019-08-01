Нидерланды: бурки под запретом

В Нидерландах вступил в силу запрет на бурки. Отныне в закрывающей лицо одежде нельзя появляться в государственных учреждениях и общественном транспорте.

Ультраправые, которые боролись за принятие соответствующего закона с 2005 года, назвали этот день "историческим".

Под запрет попадают паранджи, никабы, а также балаклавы и мотоциклетные шлемы. От отказавшихся открыть лицо госслужащие или водители могут потребовать покинуть школу, больницу, или автобус, вагон поезда. Кроме того, нарушителям грозит штраф в размере 150 евро.

В то время как для одних вуаль - символ угнетения женщин, для других её запрет - посягательство на свободу вероисповедания. В некоторых голландских компаниях-перевозчиках, мед- и образовательных учреждениях уже заявили, что "закон о бурках" соблюдать не будут.