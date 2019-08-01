В Европарламент через Францию

Сандро Годзи, итальянский советник по европейским делам с 2014 по 2018 год, в воскресенье официально вступил в аналогичную должность, но в правительстве Франции. Это событие моментально вызвало гнев и критику со стороны некоторых итальянских парламентариев.

Так, лидер "Движения пяти звезд" и вице-премьер Италии Луиджи Ди Майо назвал "тревожным" тот факт, что Годзи сейчас будет представлять интересы правительства другой страны, и предложил рассмотреть вопрос о лишении его итальянского гражданства. На что Сандро Годзи ответил следующее:

Сандро Годзи, советник по европейским делам правительства Франции: "Это уж слишком, я бы посоветовал ему изучить закон Европейского Союза. Он узнал бы, что гражданин Европы не может быть лишен гражданства по политическим мотивам и не может быть лишен возможности работать в другой администрации или другом правительстве. Я не член французского правительства, я не министр или заместитель министра, я просто советник по европейским делам. Я буду заниматься вопросами запуска нового Еврпарламента и будущим ЕС. Я сосредоточусь на дебатах о Европейской конференции и возможных политических и институциональных реформах".

В 2018 году Годзи не сумел повторно избраться в парламент Италии и в 2019 баллотировался в Европарламент, но уже во Франции, по спискам партии Эммануэля Макрона.

Сандро Годзи: "Я считаю, что у Франции и Италии общая судьба. Я считаю, что наши общие ценности и интересы намного сильнее, чем разногласия по определенным вопросам. Я думаю, что нынешнее правительство Италии ошиблось, не продолжив работу над "Квиринальским Договором", который был подписан нашим правительством. Договор должен был вывести Францию и Италию в новую эру более сильного политического, институционального и культурного сотрудничества, особенно в европейском ключе".

Сандро Годзи будет находиться на посту советника по европейским делам Франции до 31 октября. А когда британские евродепутаты покинут Страсбург в результате "брексита", он, не будучи избранным в Европарламент, сможет занять одно из освободившихся мест.