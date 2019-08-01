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Израиль

ЦАХАЛ наносит ответный удар

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 Елена Караева 
ЦАХАЛ наносит ответный удар
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Силы самообороны Израиля, или ЦАХАЛ, нанесли несколько ракетных ударов по позициям группировки ХАМАС, находящихся в секторе Газа, был также обстрелян город Хан-Юнис. Это, как заявило командование израильской армии, - ответ на нападение палестинца на позиции военных.

Как сообщается, накануне "палестинец в форме движения ХАМАС, вооруженный автоматом и гранатами, пересек границу сектора Газа и открыл огонь по группе израильских солдат". В ответ был также открыт огонь и нападающего застрелили. В перестрелке ранения получили офицер и два солдата.

Комментариев от группировки по поводу инцидента до сих пор не поступало, о причиненном ущербе также не сообщается.

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