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ФРС понизила базовую процентную ставку

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 Елена Караева 
ФРС понизила базовую процентную ставку
Авторское право
REUTERS/Sarah Silbiger
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Федеральная резервная система впервые за 11 лет со времен глобального финансового кризиса понизила базовую процентную ставку за 11 лет.

Фондовые индексы на открывшихся биржах Азии отреагировали снижением на 1%, поскольку глава ФРС Джером Пауэлл к тому же указал, что нынешнее решение не обязательно свидетельствует о начале цикла на смягчение денежно-кредитной политики. Это заявление вызвало недовольство президента.

Трамп подчеркнул, что Джером Пауэлл снова "разочаровал нас". "Рынок хотел услышать, что речь идет о начале решительного цикла снижения ставок, когда мы будем идти наравне с Китаем", - добавил президент в своем микроблоге.

Финансисты и биржевики говорят, что снижать ставку нужно было на 50 базисных пунктов - по их мнению, это необходимо, чтобы предупредить риски более резкого замедления экономического роста.

Эту точку зрения выразил старший экономист Bankrate.com Марк Хэмрик: "Помимо рисков снижения, имеются все признаки напряженности в глобальных торговых отношениях, так что предпринятый шаг ни к чему не приведет".

Европейский Центральный банк на прошлой неделе принял решение вовсе не менять базовую процентную ставку, сохранив ее на прежнем, нулевом, уровне.

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