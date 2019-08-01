Частичное обрушение дамбы в Англии

Проливные дожди привели к частичному обрушению дамбы водохранилища Тоддбрук в английском графстве Дербишир. Несколько тысяч жителей близлежащего городка Уэйли Бридж были эвакуированы.

Если произойдет прорыв дамбы, построенной в 1831 году, этот и другие расположенные в долине реки реки Гойт населенные пункты и районы могут оказаться под толщей воды глубиной в два метра.

Полиция перекрыла участок автотрассы между городами Бакстон и Бейквелл и предупредила жителей Бакстона о возможной эвакуации в случае ухудшения ситуации.

В течении последних дней проливные дожди стали причиной наводнений в ряде районов Англии. Сообщается о разрушенных мостах и размытых дорогах.