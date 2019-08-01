Плавание в мусоре

Путешествие от Гавайев до Сан-Франциско через Большое тихоокеанское мусорное пятно — известный французский пловец Бен Лекомт хочет привлечь внимание к проблеме пластикового мусора. На днях он вместе со своей командой добрался до центральной части скопления отходов.

Лекомту помогает проводит исследования доктор наук Сара-Джейн Ройер, в Калифорнийском университете в Сан-Диего она специализируется на изучении загрязнения пластиком окружающей среды.

"Участники этой экспедиции рассказали мне, что обнаружили огромное количество микропластика. Ежедневно через каждые полчаса они вылавливают в воде от трех до шести тысяч частиц микропластика, и это очень много. Чем меньше частицы пластика, тем легче они могут попасть даже в самые маленькие морские организмы и находиться в воде. Микропластик проглатывают рыбы и киты. Но там есть не только микропластик, можно найти и рыбные сети, которые представляют опасность для морских обитателей, которые в них запутываются".

Бен Лекомт планирует проплыть в общей сложности 300 морских миль и надеется прибыть в Сан-Франциско в конце августа.

По последним оценкам, сегодня в морской среде находятся 150 миллионов тонн пластикового мусора.