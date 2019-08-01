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США

Плавание в мусоре

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 Ирина Шелудкова 
Плавание в мусоре
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Путешествие от Гавайев до Сан-Франциско через Большое тихоокеанское мусорное пятно — известный французский пловец Бен Лекомт хочет привлечь внимание к проблеме пластикового мусора. На днях он вместе со своей командой добрался до центральной части скопления отходов.

Лекомту помогает проводит исследования доктор наук Сара-Джейн Ройер, в Калифорнийском университете в Сан-Диего она специализируется на изучении загрязнения пластиком окружающей среды.

"Участники этой экспедиции рассказали мне, что обнаружили огромное количество микропластика. Ежедневно через каждые полчаса они вылавливают в воде от трех до шести тысяч частиц микропластика, и это очень много. Чем меньше частицы пластика, тем легче они могут попасть даже в самые маленькие морские организмы и находиться в воде. Микропластик проглатывают рыбы и киты. Но там есть не только микропластик, можно найти и рыбные сети, которые представляют опасность для морских обитателей, которые в них запутываются".

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Day 44: On our path we stopped twice to have a closer look at ghost nets. In one of them, few dead fish were caught in it but one was still alive. As I lifted up one section, a dead fish came loose and sank. When it reached about 20 feet down, a shark about 5 to 6 feet long snagged it and disappeared. It reappeared a couple of minutes later waiting for another dead fish to drop. It was very elusive and never came close enough, I couldn’t identify it with certainty. This was my first encounter with a shark on this expedition. I resumed swimming in the plastic soup hoping for it to reappear later but he never did. 📸: @osleston • • • #thevortexswim #movetonatural#theswim #plasticpollution#singleuseplastic #plasticfreejuly#myplasticfreejulychallenge#benlecomtetheswim#pacificoceanswim #plasticsmog#greatpacificgarbagepatch #plastic#plasticfree #citizenscience #swim #oceanhealth#oceanconservation#breakfreefromplastic #benlecomte #cleanupplastic#jointheswim #sinkorswim#plastisphere#longdistanceswimmer #expedition#trashtag #stopsucking #4ocean #hydratelike #yesbioguia

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Бен Лекомт планирует проплыть в общей сложности 300 морских миль и надеется прибыть в Сан-Франциско в конце августа.

По последним оценкам, сегодня в морской среде находятся 150 миллионов тонн пластикового мусора.