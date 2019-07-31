Горящее море тайги

Огнем в десятке сибирских регионов охвачены примерно 3 млн гектаров, это размер территории Бельгия, общая же площадь, которую поразили лесные пожары этим летом, уже составила более 11 млн гектаров . Чрезвычайная ситуация объявлена на территории трех регионов, петицию требованием ввести режим ЧС во всей Сибири подписали ко вторнику более 800 тысяч человек. В ней заявляется, что помимо непосредственного ущерба таежному лесу, пожар резко ухудшил качество воздуха.

Пожарные стараются сделать все от них зависящее, но природа порой оказывается сильнее.

Евгений Богатырев говорит, что "много мха, много валежника, сухая погода и ветер создают для огня идеальные условия для распространения".

МЧС на борьбу с огнем направила два самолета-амфибии, в готовности находится еще один и вертолет Ми-8