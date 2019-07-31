Сальвини разрешит мигрантам с корабля "Грегоретти" сойти на берег

В среду Италия сообщила, что положила конец противостоянию с Европейским союзом из-за неконтролируемой иммиграции из Африки. По сообщениям властей страны, это позволит итальянскому судну береговой охраны "Грегоретти" высадить 116 просителей убежища на юге Италии в ближайшие часы.

Заместитель премьер-министра Маттео Сальвини заявил, что достиг соглашения с ЕС, и Германия, Франция, Португалия, Люксембург и Ирландия примут мигрантов, которые оказались на борту судна в результате спасательной операции на прошлой неделе.