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Италия

Сальвини разрешит мигрантам с корабля "Грегоретти" сойти на берег

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Сальвини разрешит мигрантам с корабля "Грегоретти" сойти на берег
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reuters/file photo
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В среду Италия сообщила, что положила конец противостоянию с Европейским союзом из-за неконтролируемой иммиграции из Африки. По сообщениям властей страны, это позволит итальянскому судну береговой охраны "Грегоретти" высадить 116 просителей убежища на юге Италии в ближайшие часы.

Заместитель премьер-министра Маттео Сальвини заявил, что достиг соглашения с ЕС, и Германия, Франция, Португалия, Люксембург и Ирландия примут мигрантов, которые оказались на борту судна в результате спасательной операции на прошлой неделе.

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