Уроки гуманизма Примо Леви

Примо Леви, итальянский писатель, чье столетие отмечается в эти дни, был едва ли не первым, кто сраузу после окончания войны, еще в 47-м, попытался было ввести в общественное сознание Холокост и катастрофу, которая постигла европейское еврейство. Леви, член Сопротивления, знал, о чем говорил - он прошел нацистские концлагеря еще на Аппенинах, попав в 44-м в Освенцим, откуда был освобожден солдатами Красной армии.

Леви, несмотря на успех, пусть и запоздалый, своего эссе "Человек ли это?", продолжал работать инженером-химиком на заводе в Турине.

Стремясь выжить биологически, считал Леви, человечество порой отказывается от принципов гуманности. И многие годы писатель старался, как мог, противостоять этой дегуманизации. В конце жизни он сказал фразу: "Если не возможно понять прошлое, его нужно знать, это единственная гарантия, что оно больше не вернется".