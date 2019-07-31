Евроньюс более недоступен в Internet Explorer. Этот браузер не обновляется компанией Microsoft и не поддерживает последние технические параметры. Мы рекомендуем использовать другие браузеры, такие как Edge, Safari, Google Chrome или Mozilla Firefox.

Latest Live Coverage

Live - Tv

Euronews live

Live Broadcast

Watch Euronews live stream

Срочная новость

мир

Уроки гуманизма Примо Леви

 Комментарии
 Елена Караева 
Уроки гуманизма Примо Леви
Euronews logo
Размер текста Aa Aa

Примо Леви, итальянский писатель, чье столетие отмечается в эти дни, был едва ли не первым, кто сраузу после окончания войны, еще в 47-м, попытался было ввести в общественное сознание Холокост и катастрофу, которая постигла европейское еврейство. Леви, член Сопротивления, знал, о чем говорил - он прошел нацистские концлагеря еще на Аппенинах, попав в 44-м в Освенцим, откуда был освобожден солдатами Красной армии.

Леви, несмотря на успех, пусть и запоздалый, своего эссе "Человек ли это?", продолжал работать инженером-химиком на заводе в Турине.

Стремясь выжить биологически, считал Леви, человечество порой отказывается от принципов гуманности. И многие годы писатель старался, как мог, противостоять этой дегуманизации. В конце жизни он сказал фразу: "Если не возможно понять прошлое, его нужно знать, это единственная гарантия, что оно больше не вернется".

Подписывайтесь на Euronews в социальных сетях
Telegram, Одноклассники, ВКонтакте,
Facebook, Twitter и Instagram.

Эфир и программы Euronews можно смотреть
на нашем канале в YouTube