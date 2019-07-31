Розовые качели на границе Мексики и США

Несколько ярко-розовых качелей были установлены недавно в пограничной стене между США и Мексикой. Автор этого арт-объекта американский профессор архитектуры Рональд Раэль таким образом хотел предоставить возможность детям и взрослым из обеих стран общаться друг с другом, весело проводить вместе время и подружиться. Эти качели, по мнению Раэля позволяют символически преодолеть возникшее между США и Мексикой препятствие, которым так гордится президент Дональд Трамп.

Рональд Раэль, архитектор: "Мы архитекторы, мы дизайнеры, и это акт нашей деятельности - мы собираем здесь людей и можем вместе веселиться, общаться и быть счастливыми".

Возведение разделительной стены между США и Мексикой было одним из главных пунктов предвыборной программы президента США Дональда Трампа и одной из наиболее критикуемых его идей.