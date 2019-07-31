Хореографическое шоу в честь Дня трона

День трона, приуроченный к 20-й годовщине восшествия на престол Мухаммеда VI, отметили во вторник граждане Марокко. Торжественные мероприятия с участием монарха, членов королевской семьи, представителей высшего политического и военного руководства, а также иностранных дипломатов прошли в Танжере. Не менее красочные шоу состоялись в Тетуане, Мдике и Мартиле. Во Мдике пехота и кавалерия Королевской гвардии в традиционных костюмах устроили традиционное факельное шествие от королевской резиденции до площади Корниш. Маршировавшие гвардейцы образовали несколько геометрических фигур, в том числе пятиконечную звезду - символ Марокко и девиз Королевства: "Бог, Отечество, король". Для этой церемонии 500 солдат Королевской гвардии в течение трех месяцев проходили подготовку в специальном учебном центре.