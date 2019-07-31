«Работа сделана, миссия выполнена», — так заявил в «Фейсбуке» министр внутренних дел Италии Маттео Сальвини. Ранее Рим разрешил сойти на берег нелегальным мигрантам — пассажирам корабля «Грегоретти». Условие — их распределят по нескольким государствам ЕС и религиозным организациям, чтобы, цитата, «они не стали грузом для итальянских граждан». Несколько дней, пока шли переговоры, мигранты оставались на корабле.

Матео Сальвини, вице-премьер Италии:

«Пять европейских стран — Германия, Италия, Франция, Люксембург и Ирландия, а кроме них, ещё несколько организаций под управлением итальянских епископов, согласились взять 116 человек с борта этого судна. Чтобы убедить их, понадобилось несколько дней: ведь они так добры и щедры, когда дело касается чужих портов».

Всего «Грегоретти» подобрал в Сицилийском проливе 141 человека. 25 из них получили разрешение сойти на берег из-за проблем со здоровьем: например, среди них нашлись больные туберкулёзом. Также корабль покинули несовершеннолетние.

Джорджия Орланди, Euronews:

«После того, как 116 мигрантов сошли на берег и пять стран дали „зелёный свет“ на то, чтобы принять их, министр внутренних дел Сальвини подписал документ, запрещающий вход в итальянские воды для судна „Алан Курди“. Оно принадлежит немецкой неправительственной организации и на его борту находятся 40 мигрантов из Ливии».