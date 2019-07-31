Вежливый родительский патруль и комендантский час: исландская модель молодёжной политики

Когда в Рейкьявике сгущаются сумерки, на улицы выходит родительский патруль: взрослые, которые возложили на себя миссию надзора за молодёжью. «Мы подходим к детям, мы разговариваем с ними, если слишком поздно, мы говорим им идти домой. Вежливо и приветливо», — объясняет один из участников патруля. По закону детям до 12 лет нельзя находится на улице в ночное время.

Сторонники такого патрулирования говорят, что добровольцы спасают детей от опасностей безделья — наряду с городскими клубами для молодёжи. При этом взрослые вспоминают, как сами проводили время на улицах в этом возрасте. «Я помню, как вытаскивал приятеля из залива — он свалился в воду. А других тем временем рвало за полицейским участком», — рассказывает мэр Рейкьявика Дагур Эггертссон о своём детстве, когда алкоголизм был одной из национальных проблем Исландии. Два десятилетия назад выпивали 56% исландцев старше 16 лет, теперь таких 35%.

Чтобы наставить молодёжь «на путь истинный», власти рекомендуют максимально сокращать свободное время детей — записывать их в секции и кружки. Для этого город выдаёт семьям выдаёт специальные ваучеры — по 500 евро в год на ребёнка. По словам Эггертссона, «когда появляется возможность, у детей возникает желание заниматься спортом, играть на музыкальных инструментах, играть в группе, — так что общество должно лишь обеспечить лучшие возможности».

На исландскую модель ссылаются как на пример успешной молодёжной политики во многих странах. В России об этом опыте вспоминали, когда вводили комендантский час для детей и подростков младше 16 лет.