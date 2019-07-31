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Премьер поддерживает главу МВД, несмотря ни на что

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 Марфа Васильева 
Премьер поддерживает главу МВД, несмотря ни на что
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Во "всесторонней поддержке", несмотря на критику оппозиции, заверил своего министра внутренних дел глава французского правительства Эдуар Филипп. Вот уже больше месяца, как Кристофа Кастанера и подведомственную ему полицию обвиняют в исчезновении 21 июня в Нанте Стива Майа Канисо. В тот вечер молодой человек ушел на праздник музыки с друзьями, больше его не видели.

В понедельник в Луаре было найдено тело - недалеко от места, где Стив появлялся в последний раз. Во вторник ДНК-экспертиза подтвердила, что останки принадлежат ему. Премьер-министр пообещал "пролить свет" на обстоятельства случившегося со Стивом, но подчеркнул, что предварительное расследование не выявило "прямой связи" между гибелью молодого человека и полицейской операцией в тот вечер, в ходе которой 14 человек упали в воду.

С выводами генеральной инспекции национальной полиции не согласны как левая, так и правая оппозиция, жители Нанта, представители ассоциаций, в том числе FREEFORM, которая объединяет организаторов фестивалей и других праздничных мероприятий.

"Все, что в ходе расследования этого дела будет способствовать выявлению истины, мы можем только приветствовать, - говорит ее координатор Самюэль Реймон. - Тем не менее нас удивляет безапелляционность заявлений о том, что вторжение сил правопорядка на праздник музыки в Нанте не создало паники среди собравшихся. Многочисленные участники событий свидетельствуют о том, что полиция применила слезоточивый газ и, ослепленные им молодые люди попадали в воду".

Левая оппозиция, в свою очередь, выразила возмущение "остервенением", с которым, по ее словам, полиция регулярно разгоняет манифестации молодежи, а также в целом "репрессивной политикой" правительства Эдуара Филиппа.