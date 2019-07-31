«В теории всё просто»: просители убежища годами ждут решения

Тем пассажирам «Грегоретти», которых согласилась принять Франция, предстоит пройти непростую процедуру рассмотрения запроса на предоставление убежища.

Многие ждут результатов годами, в первую очередь из-за огромного числа желающих — в позапрошлом году таких было 100 тысяч. Французские политики пока безуспешно ищут пути упрощения и ускорения работы этой системы.

Оливер, мигрант из Судана:

«Я приехал во Францию, чтобы просить убежища, получить документы, работу, завести семью. Вот зачем я приехал. Но во Франции плохо. В 2015-м было то же самое: ни документов, ни работы, ни жилья. Это проблема».

По французским законам, заявление на предоставление убежища нужно подать в течение 90 дней после прибытия в страну. В теории просители на время ожидания результатов должны получить крышу над головой, небольшую финансовую помощь и при необходимости юридическую поддержку. По словам представителей гуманитарных организаций, этого часто не делается.

Пьер Анри, директор НПО France terre d'Asile:

«Как получить убежище? Зайти в полицейский участок прямо по месту прибытия и там зарегистрироваться. Затем подать документы в представительство по делам беженцев. Звучит очень просто, но на деле, конечно же, всё сложнее».

По мнению представителей НПО, пассажиры «Грегоретти», вероятно, пройдут процедуры в ускоренном порядке и — что, впрочем, не гарантирует успеха. Но во всяком случае они смогут рассчитывать на положенную законом поддержку. Остальным приходится ждать дальше.