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США

Созданы линзы, которые могут увеличить изображение при моргании

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 Марика Димитриади 
Созданы линзы, которые могут увеличить изображение при моргании
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Ученые из Калифорнийского университета в Сан-Диего создали контактные линзы, которые могут отдалять или приближать предмет. И для этого нужно всего лишь дважды моргнуть. Линзы реагируют на поступающие электрические сигналы и задают нужные параметры.

Биометрическое устройство, по словам его авторов, основывается на электроокулографии (ЭОГ) — методе регистрации электрической активности, возникающей при движении глаз.

«Система, представленная в исследовании, в будущем может использоваться для изготовления глазных протезов, регулируемых очков и роботизированной техники с дистанционным управлением», — говорят ученые.

Линзы созданы из эластичного полимера, который расширяется, когда глазу подается электросигнал. Они имитируют естественные электроимпульсы в глазном яблоке, которые поступают даже тогда, когда глаз закрыт.

Впрочем, пока эти линзы нельзя надеть на прогулку. Ученые говорят, что сама линза вряд ли вызовет серьезный дискомфорт, но для того, чтобы она работала, вокруг глаз необходимо прикрепить несколько проводов, имитирующих движение мускулов. Они измеряют разницу в электрическом потенциале на поверхности глазного яблока и позади него в то время, как человек двигает глазами. На разработку автономных линз, по словам авторов изобретения, могут уйти годы.