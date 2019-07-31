«Унижала мое сексуальное достоинство»: мужчина сознался в убийстве блогерши

«Она унижала мое сексуальное достоинство и принижала мои финансовые возможности». Именно так объяснил свои действия подозреваемый в убийстве 25-летней фотомодели и Instagram-блогера Екатерины Караглановой, чье тело было найдено в чемодане. Видео с допроса опубликовал Следственный комитет.

Тело Караглановой было обнаружено три дня назад на съемной квартире в Москве. 33-летний Максим Гареев признался в том, что нанес модели пять ударов ножом, а после этого спрятал ее тело в чемодане. В другой чемодан он сложил испачканные в крови полотенца, халат и мобильные телефоны девушки.

«Я был в костюме, в галстуке и белой рубашке. Я был одет официально. Я планировал просто хорошо провести время», — так Гареев ответил на вопрос о том, планировал ли он это преступление заранее.

На следующий после убийства мужчина вернулся в квартиру, надеясь вынести труп. Он приехал с пакетом, потому что, по словам задержанного, он не смог закрыть чемодан с телом. Но в квартире в это время уже работали оперативники.

«Я ударил ее ножом, она побежала в ванную, хотела, видимо, закрыться от меня. Я ее силой левой руки, по-моему, вытащил оттуда. После этого я ударил ее ножом в грудь, она побежала в зал, пыталась сопротивляться, била меня руками, но я находился в таком состоянии, что не чувствовал боли», - сказал Гареев на допросе. Мужчина признался, что после этого начал душить девушку, а потом нанес ей еще несколько ударов ножом.

Гареев рассказал, что переехал в Москву в 2015 году в поисках работы. До этого он жил в Башкирии. В столице мужчина купил квартиру. С Караглановой Гареев познакомился в августе прошлого года.