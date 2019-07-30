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США

День борьбы с торговлей людьми: ООН призывает делать больше

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 Андрей Позняков 
День борьбы с торговлей людьми: ООН призывает делать больше
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Во Всемирный день борьбы с торговлей людьми ООН призывает все страны к более активным действиям, направленным на искоренение рабства. За полтора десятилетия управление ООН по наркотикам и преступности зарегистрировало почти четверть миллиона жертв торговли людьми. В основном это женщины и девочки — они составляют подавляющее большинство жертв сексуальной эксплуатации и треть попавших в трудовое рабство.

В управлении ООН отмечают рост числа зарегистрированных преступлений в сфере торговли людьми — это связывают прежде всего с улучшением работы по выявлению таких случаев. Генсек ООН Антониу Гутерриш призвал не только добиваться привлечения преступников к ответственности, но и помогать жертвам этих преступлений возвращаться к нормальной жизни.

В ООН напоминают, что искоренение принудительного труда, детского труда и торговли людьми вошли в принятую Генеральной Ассамблеей Повестку дня в области устойчивого развития на период до 2030 г.

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