США пригласили Германию в Ормузский пролив

США официально предложили Германии поддержать, наряду с Францией и Великобританией, британский план военно-морской миссии по обеспечению безопасного судоходства в Ормузском проливе у берегов Ирана и борьбе с так называемой "иранской агрессией". Соответствующий запрос направлен из Вашингтона в Берлин.

19 июля Иран задержал в Ормузском проливе танкер Stena Impero, шедший под британским флагом, с 23 членами экипажа на борту. В Тегеране заявили, что судно было задержано из-за несоблюдения международных норм и регламентов судоходства. По версии иранских властей, танкер столкнулся с рыболовецким судном и не отреагировал на сигнал бедствия.

Госдепартамент США, со своей стороны заявил, что Вашингтон создает коалицию с целью обеспечения свободы судоходства в районе Персидского залива. Госсекретарь Майкл Помпео предложил привлечь к участию в коалиции государства из разных регионов.

Министр обороны Германии Аннегрет Крамп-Карренбауэр ранее заявляла, что решение об участии в миссии Берлина может быть принято только при наличии официального запроса и конкретных данных о том, как эта операция может выглядеть. Поэтому в МИД Германии предпочли не говорить о перспективах участия.

Спикер по вопросам внешней политики фракции Социал-демократической партии Германии в парламенте Нильс Шмид выступил в немецких СМИ с предупреждением о том, что существует большая опасность втягивания страны в войну вместе с США.