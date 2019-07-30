«Мы это сделали законно!» Украина арестовала российский танкер

Украина арестовала российский танкер Nika Spirit вместе с изъятыми при обыске документами. Об этом на своей странице в Facebook сообщил главный военный прокурор страны Анатолий Матиос. По его словам, обыск российского танкера без согласия российского консула был законен.

«В соответствии с международными договорами, которые были ратифицированы и Москвой, и Киевом, Украина не должна получать согласие российских консульских учреждений на проведение следственных действий на морском и речном транспорте, если судно находилось на территории Украины», - написал Матиос.

«Мы это сделали законно. И точка!» - добавил военный прокурор.

NEYMAється-2! ( ЛІКНЕП ДЛЯ КОНСУЛА РФ ) АРЕШТ - законний! Українським судом перевірено правомірність дій військових... Publiée par Анатолій Матіос sur Mardi 30 juillet 2019

Судно Nika Spirit было задержано на прошлой неделе в порту в Одесской области. В ходе обыска были изъяты документы, записи переговоров и бортовые журналы.

На судне находились 10 моряков, все они были допрошены, но следователи не нашли в их действиях никаких нарушений и вскоре их отпустили домой. По данным Службы безопасности Украины, танкер участвовал в задержании украинских кораблей в Керченском проливе прошлой осенью, тогда он назывался «Нейма».

В МИД РФ заявили, что задержание танкера стало продолжением прошлогодней провокации, а первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ Константин Затулин назвал действия Украины пиратскими, отметив, что «эта операция ни на йоту не приблизит решение вопроса с украинскими моряками, а только создаст дополнительное напряжение во взаимоотношениях уже с новой властью Украины».

Российские власти неоднократно заявляли, что ВМС Украины в прошлом ноябре нарушили правила прохода через Керченский пролив. В результате российские пограничники задержала корабли, а также находившихся на их борту моряков.