Новый облик Мадрида

Его называют самым масштабным урбанистическим проектом в Европе. После почти 30 лет споров, Madrid Nuevo Norte - план реконструкции испанской столицы - наконец, одобрили местные власти.

Он предполагает обустройство огромной территории на севере города в районе Чамартин площадью свыше трёх миллионов квадратных метров.

Согласно плану, за четверть века здесь будут построены почти 350 офисных и жилых зданий, включая десять с половиной тысяч единиц жилья.

В Мадриде появится свой Манхэттен - деловой квартал с тремя небоскрёбами, в том числе трехсотметровой башней, которая станет самым высоким зданием в стране.

Новый облик столица приобретёт и за счёт появления "зеленых зон", парков и скверов. Появятся три новые станции метро, автобусные маршруты и велосипедные дорожки.

Правда, план вызывает беспокойство экологов, которые прочат рост транспортного потока на 17-25%.

Реализация Madrid Nuevo Norte предполагает создание 200 тысяч рабочих мест, но обойдётся бюджету в семь миллиардов евро.

Первые строительные работы начнутся в следующем году.