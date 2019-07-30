Евроньюс более недоступен в Internet Explorer. Этот браузер не обновляется компанией Microsoft и не поддерживает последние технические параметры. Мы рекомендуем использовать другие браузеры, такие как Edge, Safari, Google Chrome или Mozilla Firefox.

Latest Live Coverage

Live - Tv

Euronews live

Live Broadcast

Watch Euronews live stream

Срочная новость

Испания

Новый облик Мадрида

 Комментарии
 Надежда Дрямина 
Новый облик Мадрида
Euronews logo
Размер текста Aa Aa

Его называют самым масштабным урбанистическим проектом в Европе. После почти 30 лет споров, Madrid Nuevo Norte - план реконструкции испанской столицы - наконец, одобрили местные власти.

Он предполагает обустройство огромной территории на севере города в районе Чамартин площадью свыше трёх миллионов квадратных метров.

Согласно плану, за четверть века здесь будут построены почти 350 офисных и жилых зданий, включая десять с половиной тысяч единиц жилья.

В Мадриде появится свой Манхэттен - деловой квартал с тремя небоскрёбами, в том числе трехсотметровой башней, которая станет самым высоким зданием в стране.

Новый облик столица приобретёт и за счёт появления "зеленых зон", парков и скверов. Появятся три новые станции метро, автобусные маршруты и велосипедные дорожки.

Правда, план вызывает беспокойство экологов, которые прочат рост транспортного потока на 17-25%.

Реализация Madrid Nuevo Norte предполагает создание 200 тысяч рабочих мест, но обойдётся бюджету в семь миллиардов евро.

Первые строительные работы начнутся в следующем году.